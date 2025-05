Choque-Rei na Arena Barueri: Palmeiras reduz preços e vende ingressos a partir de R$20 para clássico contra o São Paulo

O Palmeiras anunciou uma política de preços de ingressos consideravelmente mais baixos para o clássico contra o São Paulo, que será disputado no próximo domingo (11), às 17h30, na Arena Barueri, pelo Campeonato Brasileiro. Para este importante confronto no estádio de Barueri, o Verdão comercializará entradas com valores que variam de R$ 20 a R$ 70.

A decisão de reduzir os preços para o jogo na Arena Barueri ocorre após a experiência no clássico contra o Corinthians no início de abril, também realizado no mesmo estádio. Naquela partida, válida pela terceira rodada do Brasileirão, o ingresso mais barato custou R$ 70 e o mais caro R$ 150, resultando em um público de 19.297 pessoas, aquém da expectativa do clube, que era de 30 mil torcedores.

Com esta nova estratégia de precificação para o jogo em Barueri, o Palmeiras espera não apenas atrair um grande público, mas também estabelecer um novo recorde de torcedores do clube no estádio. A marca atual foi registrada no Paulistão do ano passado, quando 29.647 pessoas assistiram ao clássico contra o Corinthians, também na Arena Barueri.

A venda de ingressos para os sócios-torcedores Avanti terá início ao meio-dia desta terça-feira, através do site oficial www.ingressospalmeiras.com.br. Cada plano de sócio-torcedor terá seu respectivo desconto aplicado.

Para os torcedores que não são associados ao programa Avanti, a compra dos ingressos para o clássico na Arena Barueri estará disponível a partir das 10h da próxima quinta-feira (8), com os seguintes valores: