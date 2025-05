Ciclistas de Osasco se destacam na 3ª etapa do BTG Pactual Bike Series em Interlagos

Atletas do programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer de Osasco, representaram o município com excelentes resultados na 3ª etapa do BTG Pactual Bike Series Interlagos 2025, realizada no último domingo (11), no tradicional Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A competição, considerada uma das mais técnicas do circuito, exigiu alto nível de preparo físico e habilidades específicas dos ciclistas, com subidas desafiadoras, descidas velozes e curvas acentuadas que testaram a resistência e o controle dos participantes.

O desempenho dos atletas osasquenses foi expressivo em diversas categorias. Destaque para Juliana Anaja, que conquistou o 3º lugar tanto na classificação geral feminina quanto na elite feminina. Gabi Souza também obteve excelente performance, garantindo o 4º lugar em ambas as categorias.

Na elite masculina, Fernando Rogério terminou na 6ª colocação, seguido por André Almeida, em 7º. Já na categoria Sub-30 Masculino, Henrico Pizarro foi vice-campeão, enquanto Vinícius Araújo ficou em 5º lugar. Na Sub-23, Maria Júlia terminou em 4º lugar.

O secretário de Esporte, Recreação e Lazer de Osasco, Thiago Borges, elogiou o desempenho dos atletas: “Fico extremamente orgulhoso ao ver nossos atletas brilhando em competições tão desafiadoras. A vitória não é medida apenas por medalhas, mas pelo esforço, dedicação e superação de cada um. Parabéns a todos pela grande conquista!”, afirmou.

A participação no evento reforça o compromisso da cidade em incentivar o esporte de alto rendimento, por meio de programas como o Bolsa Atleta, que oferece apoio direto aos talentos locais.