Maior festa junina vegana do Brasil chega à Rua Augusta, em São Paulo, com programação gratuita e inclusiva

A tradicional Festa Junina Vegana Vegnice, considerada a maior celebração junina vegana do Brasil, chega à sua 11ª edição em 2025 com novidades. O evento, que acontece nos cinco domingos do mês de junho (dias 1, 8, 15, 22 e 29), será realizado em um novo endereço: a icônica Rua Augusta, nº 935, na região central de São Paulo, a apenas 800 metros da estação Consolação do Metrô.

Com entrada gratuita, classificação livre e espaço pet friendly, a Vegnice promove uma experiência única ao aliar cultura popular, sustentabilidade e inclusão alimentar. O evento funciona das 12h às 20h e reúne um cardápio 100% vegano, com pratos típicos da culinária junina e também opções internacionais.

Mantendo vivas as raízes do São João, a Vegnice aposta em uma abordagem consciente, com todas as receitas livres de ingredientes de origem animal, sem lactose e com diversas alternativas sem glúten ou dietéticas. Entre os destaques gastronômicos estão o bolinho caipira de Jacareí, arroz doce e canjica com leite de amêndoas, cural e pamonha com leite de coco, além de pratos como buraco quente e carne louca feitos com jaca.

O público também poderá saborear cuscuz nordestino, caldos quentes, suco de milho verde, chá de amendoim, doces dietéticos, espetinhos de churrasco vegano e bolos tradicionais como fubá, cenoura e amendoim, todos adaptados à proposta vegana.

Programação da festa junina vegana

A programação vai além da gastronomia e oferece atividades para toda a família. Entre as atrações estão aula gratuita de forró pé-de-serra, fogueira simbólica, espaço kids, expositores de moda autoral, artesanato criativo e cosméticos naturais.

Para a idealizadora do evento, Gopi Priscila, a proposta é mostrar que é possível celebrar com alegria, sabor e consciência. “O objetivo é manter viva a tradição junina, mas mostrando que é possível celebrar com consciência, sem abrir mão do sabor, da alegria ou da identidade brasileira”, afirma.

Com o novo endereço em uma das ruas mais conhecidas de São Paulo, a Vegnice busca ampliar o acesso e integrar diferentes públicos, promovendo um espaço de encontro entre gerações e estilos de vida diversos.

Serviço:

Festa Junina Vegana Vegnice – 11ª edição

Rua Augusta, 935 – a 800 metros do Metrô Consolação

Dias 1, 8, 15, 22 e 29 de junho (domingos)

Das 12h às 20h

Entrada gratuita

Classificação: Livre

Pet Friendly

Estacionamento privado no local

Mais informações e ingressos gratuitos: Sympla – Festa Junina Vegana

Instagram: @vegniceoficial

Facebook: Vegnice