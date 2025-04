Cidade de São Paulo ganha 1º Centro TEA e Ricardo Nunes promete mais três unidades até 2028

A cidade de São Paulo ganhou nesta quarta-feira (2), Dia Mundial de Conscientização do Autismo, um equipamento pioneiro: o Centro TEA Marina Magro Beringhs Martinez. Entregue pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB), o espaço é apresentado como o primeiro na América Latina, projetado para promover o desenvolvimento, a inclusão social e a autonomia de pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) e oferecer suporte integral às suas famílias.

Com uma estrutura completa que inclui piscina coberta, quadra de esportes, salas para oficinas de música, dança, teatro e pintura, e até uma casa mobiliada onde os usuários poderão desenvolver habilidades de autocuidado, o Centro TEA na cidade de São Paulo representa um marco no atendimento a este público.

O prefeito Ricardo Nunes destacou que o local terá um olhar diferenciado não apenas para as pessoas com TEA, mas também para seus cuidadores. “Aqui nós não vamos só olhar as pessoas com transtorno do espectro autista, nós teremos uma atenção especial para os cuidadores, a mãe, o pai, os avós. É preciso ter esse olhar, quebrar esse tabu e poder falar que, sim, uma família que tem uma criança autista tem uma rotina diferente. E essa mãe também precisa ser cuidada, precisa de uma sala de descompressão, atendimento psicossocial e outras atenções como, por exemplo, cursos de empreendedorismo. E nós teremos tudo isso aqui”, afirmou Nunes, ressaltando a abordagem familiar do centro.

O prefeito também anunciou planos de expansão, prevendo a entrega de mais três Centros TEA até 2028, localizados nas zonas Sul, Leste e Oeste da capital. “Vocês podem ter certeza de que muitos Centros TEA passarão a surgir em outros municípios e estados e ouso dizer que passarão a surgir em outros países”, projetou Nunes.

Homenagem e estrutura do Centro TEA

O Centro TEA, que recebeu um investimento total de R$ 119 milhões, homenageia a procuradora Marina Magro Beringhs Martinez, falecida em 2023. Mãe de um jovem com autismo, Marina foi uma defensora ativa da inclusão e acompanhou os primeiros passos do projeto.

Com capacidade para mais de 300 sessões individuais e 1.430 atividades coletivas mensais, o centro oferecerá uma gama de atividades artísticas, culturais e esportivas (natação, atletismo, futebol), além de excursões e eventos. O atendimento é voltado para pessoas a partir dos 6 anos de idade.

Uma equipe multidisciplinar composta por psicólogos, assistentes sociais, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, educadores físicos, psicopedagogos, neurologistas e psiquiatras será responsável pelos atendimentos. A gestão do espaço está a cargo do Instituto Lar Mãe do Divino Amor (LEMDA), uma Organização da Sociedade Civil (OSC) com vasta experiência no atendimento a pessoas com Deficiência Intelectual e TEA.

Como acessar o serviço

Os interessados devem realizar um cadastro para triagem no site do Centro TEA, informando dados pessoais e anexando laudo médico e comprovante de endereço. Após análise, a equipe entrará em contato para agendar a triagem presencial, onde será elaborado um Plano Individual de Atendimento (PIA).

O acompanhamento pode durar até 12 meses (prorrogáveis por mais 12), com reavaliações trimestrais e acompanhamento pós-término por seis meses.

