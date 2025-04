Os Melhores do Mundo apresentam “Hermanoteu na Terra de Godah” em Barueri

A renomada Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo desembarca em Barueri para uma apresentação única de seu maior sucesso de público e crítica, “Hermanoteu na Terra de Godah”. O espetáculo, que marcou gerações e segue atual, acontece no Teatro Praça das Artes neste domingo (6), às 19h30.

Em cartaz desde 1995 e preparando as comemorações de 30 anos de carreira do grupo para 2025, “Hermanoteu na Terra de Godah” é uma despretensiosa e hilária sátira aos filmes sobre o Antigo Testamento. A peça utiliza personagens e passagens bíblicas icônicas, como o momento em que Hermanoteu, ao lado de Isaac, presencia Moisés abrindo o Mar Vermelho nos portões do Egito, para fazer humor com situações do cotidiano e da realidade brasileira.

Um dos grandes trunfos do espetáculo é a capacidade de se reinventar a cada apresentação. “Os atores seguem o texto, improvisando e reinventando expressões de acordo com o contexto e a plateia da cidade”, explica a atriz Adriana Nunes. Essa interação e a habilidade do elenco em criar humor a partir do inesperado garantem que cada sessão seja uma experiência nova.

A montagem original conta com texto, direção e atuação dos integrantes da Cia: Adriana Nunes, Adriano Siri, Jovane Nunes, Ricardo Pipo, Victor Leal e Welder Rodrigues.

Esta é uma oportunidade imperdível para o público de Barueri e região assistir ao vivo a um marco do teatro de comédia brasileiro.

Serviço: