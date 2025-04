Fenômenos do YouTube, Gabriel e Shirley apresentam “Gashi – O Show” em Barueri

A dupla de criadores de conteúdo Gabriel e Shirley, um verdadeiro sucesso na internet com mais de 5 milhões de inscritos em seus canais do YouTube, está pronta para levar sua energia contagiante do mundo digital para o palco da Praça das Artes de Barueri com o espetáculo “Gashi – O Show”. A apresentação está agendada para o sábado (5), às 15h.

Conhecidos como referência em entretenimento familiar de qualidade, Gabriel e Shirley conquistaram o público com um conteúdo lúdico, criativo e divertido, que inclui desde gameplays e desafios até paródias, vlogs, webséries e músicas autorais. O objetivo é sempre proporcionar momentos de alegria e interação para toda a família.

“Gashi – O Show” promete transportar essa atmosfera para o palco, transformando o espetáculo em uma experiência épica e imersiva. Com 70 minutos de duração, a programação é desenhada para que a plateia não seja apenas espectadora, mas participante ativa. Pais e filhos serão envolvidos em atividades interativas únicas.

O repertório incluirá sucessos musicais da dupla que convidam à participação, como “Para de Imitar” e “Pause”, além de canções inéditas que prometem surpreender e animar o público. Um dos pontos altos será um desafio de história inédita, onde a própria plateia decidirá os rumos da narrativa.

Os ingressos estão à venda no site Ingresso Digital. O Teatro Praça Das Artes fica na Rua Min. Rafael de Barros Monteiro, 255 – Jardim dos Camargos.