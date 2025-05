Poupaki Atacadista inaugura loja na Zona Norte de Osasco nesta sexta, 23

A rede Poupaki Atacadista se prepara para abrir uma loja na Zona Norte de Osasco. A inauguração está marcada para sexta-feira, dia 23 de maio, a partir das 9h.

O novo estabelecimento estará localizado na Avenida Getúlio Vargas, 1399, no Helena Maria, e promete ser mais uma opção de compras para os moradores da região e arredores.

Com esta inauguração, o Poupaki Atacadista amplia sua rede, que já conta com outras três unidades no estado de São Paulo. As lojas existentes estão situadas nos bairros da Penha e Cidade Dutra, na capital paulista, e também no município de Guarulhos.

