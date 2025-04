Show de Simone Mendes gera mudanças no trânsito em Itapevi neste domingo (13)

A Prefeitura promove neste domingo (13) um show gratuito da cantora Simone Mendes no Parque da Cidade. Para reforçar a segurança do público e a organização do evento, a Rua Professor Dimarães Antonio Sandei, no bairro Cidade Saúde, será interditada para o tráfego de veículos a partir das 14h.

O bloqueio ocorrerá no trecho compreendido entre a Rua Carmem Silva de Almeida (nas proximidades da Central de Resgates) e o estacionamento do Parque da Cidade (próximo à Diretoria de Ensino). A via permanecerá fechada até o término do evento, com a liberação prevista para ocorrer por volta das 2h da madrugada de segunda-feira (14).

A administração municipal recomenda que o público utilize o transporte coletivo para se deslocar até o local do show. A concessionária responsável pelo serviço informou que haverá reforço na frota de ônibus para atender ao aumento da demanda e proporcionar mais conforto aos usuários.

Acesso e alternativas para motoristas

A Prefeitura de Itapevi orienta os motoristas a evitarem a circulação na região central durante o período da interdição. O acesso de moradores às áreas bloqueadas será permitido somente através das seguintes ruas: Sargento Antonio Vieira Nóia, Antonio Gonçalo da Costa, Orlando Téles, Samuel da Rocha Galvão, Sebastião Esteves Germano e Hermentino Berloni.

Outra alteração importante ocorrerá na Avenida Presidente Vargas, que funcionará em mão dupla no trecho entre o retorno para a Rodovia SP-029 (Coronel PM Nelson Tranchesi), perto da Leon Multimarcas, e a subida do Viaduto José dos Santos Novaes, no Centro.

Para minimizar os transtornos, a Prefeitura de Itapevi sugere as seguintes rotas alternativas:

Para Vila Dr. Cardoso: Acessar a Rua André Cavanha, seguir pelo Corredor Oeste (João de Góes), virar à direita na Avenida dos Vessoni e continuar pela Rua Benedito Pereira Leite até a Rua Rubens Lopes da Silva, retornando à João de Góes.

Para Chácara Vitápolis (via Castello Branco):

Saindo: Utilizar a Estrada Velha de Itu (próximo à Casa Suíça), seguir pela Estrada Municipal até a SP-029 (Rodovia Nelson Tranchesi) para acessar a Castello Branco.

Entrando: Vindo da Castello, usar o retorno à esquerda no Km 33 (sentido Sul), subir a Estrada Municipal (Casa Suíça) e acessar a Estrada Velha de Itu até a Chácara Vitápolis.

Para Centro, Cohab e Cotia (vindo da Castello Branco): Acessar a alça à direita no Km 33 (lado oposto ao CLI), seguir pela Avenida Professor Vernon Krieble, subir à esquerda na Avenida Caio Cotrim (antiga Avenida Portugal), continuar até a base da Guarda Municipal, seguir pela Estrada dos Coqueiros em direção ao HGI e, após a Escola Estadual Professor Dimarães Antonio Sandei, seguir para o destino desejado (Centro, Cohab, Cotia ou acesso à Rodovia Renê Benedito da Silva para São Roque).