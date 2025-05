Itapevi realiza “Prefeitura no Seu Bairro” em Amador Bueno no próximo sábado (31)

Itapevi realiza “Prefeitura no Seu Bairro” em Amador Bueno no próximo sábado...

A Prefeitura de Itapevi promove no próximo sábado (31), das 8h às 15h, a segunda edição do programa “Prefeitura no Seu Bairro”, desta vez no bairro de Amador Bueno. A iniciativa, que teve sua primeira edição bem-sucedida no Parque Suburbano no início do mês, será realizada na Rua São José do Rio Preto, reunindo diversas secretarias municipais para levar uma grande força-tarefa de serviços públicos diretamente à população.

Entre as ações de zeladoria previstas estão mutirões, operação tapa-buraco, limpeza de bueiros, pintura de faixas, recuperação de calçadas com acessibilidade, remoção de entulho e carros abandonados, além de iniciativas contra a dengue.

A edição em Amador Bueno contará com novidades na programação de lazer e cuidados pessoais, incluindo atividades de tênis de mesa, corte de cabelo e manicure. Haverá também atrações culturais, como a tradicional aula de zumba a partir das 9h, caricaturas feitas por alunos da Escola Livre de Artes e a presença da palhaça Folha para divertir as crianças.

Diversos atendimentos gratuitos estarão disponíveis, como vacinação contra a gripe para pessoas a partir de 6 meses (necessário apresentar documento com foto e, se possível, a caderneta); CRAS Móvel para atualização do Cadastro Único, Bolsa Família e outros benefícios sociais; Refis para renegociação de dívidas municipais com isenção de multas e juros; orientações jurídicas e de defesa do consumidor com a OAB e Procon; Feirão de Empregos; distribuição de mudas e orientações ambientais; além de serviços da Defesa Civil, Blitz da Operação Sossego e atuação da Guardiã Maria da Penha.

A ação é coordenada pela Prefeitura de Itapevi em parceria com a Câmara Municipal e deve ser ampliada para todas as regiões da cidade.