Um homem foi preso por receptação, no Jardim Vale do Sol, em Barueri, após comprar um veículo modelo Corsa através de um anúncio nas redes sociais. Ele foi abordado por policiais militares da 1ª Companhia, no último sábado (29), na Rua Mississipi.

Após consulta, os policiais constataram que o veículo era produto de furto. Questionado, o condutor alegou ter comprado o carro por R$ 3.000 em uma rede social.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Delegacia para prestar esclarecimentos.