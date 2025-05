Nova parceria viabiliza mais de 100 vagas de estágio a alunos da rede estadual em Itapevi

A Prefeitura de Itapevi oficializou recentemente sua adesão ao Programa Estágio SP, uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). A parceria garantirá a oferta de mais de 100 vagas de estágio supervisionado e remunerado para estudantes da 2ª e 3ª séries do ensino médio técnico da rede estadual de ensino no município.

O programa, que inclui o pagamento da Bolsa Estágio Ensino Médio (BEEM), tem como objetivo fortalecer a permanência dos jovens na escola, auxiliar no desenvolvimento de suas competências profissionais e contribuir para sua formação cidadã, promovendo assim uma entrada mais qualificada no mundo do trabalho.

Pelo termo de adesão firmado, o estadual arcará com o pagamento da bolsa-auxílio e do seguro contra acidentes pessoais dos estudantes selecionados. Em contrapartida, a Prefeitura de Itapevi se compromete a oferecer o local para a realização dos estágios e o auxílio-transporte aos participantes.

“A adesão ao Estágio SP reforça o compromisso da nossa gestão com a educação, a inclusão e a empregabilidade da juventude. É uma forma concreta de apoiar os estudantes em sua formação e abrir portas para o futuro”, afirmou o prefeito de Itapevi, Marcos Godoy, o Teco.

Programa Estágio SP

O Programa Estágio SP abrange tanto estágios obrigatórios quanto não obrigatórios, alinhados com o plano de curso de cada estudante e contemplando diversas áreas de atuação. A seleção dos alunos para as vagas será realizada diretamente pela Secretaria Estadual da Educação.

Ao final do período inicial de estágio, as instituições envolvidas na parceria terão a possibilidade, caso haja interesse mútuo e a continuidade do vínculo escolar do estudante, de prorrogar o contrato por até um ano e meio. Além disso, existe a perspectiva de que os jovens possam ser contratados como aprendizes ou em regime CLT pelas empresas ou órgãos onde realizaram o estágio, ampliando o impacto social e as oportunidades geradas pelo programa.