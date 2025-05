Equipe de natação de Osasco fica entre as 15 melhores do Brasil em competição no RJ

Equipe de natação de Osasco fica entre as 15 melhores do Brasil...

A equipe de natação de Osasco obteve um resultado expressivo no Campeonato Brasileiro Absoluto — Troféu Maria Lenk, realizado entre os dias 20 e 27 de abril nas piscinas do Clube de Regatas do Flamengo, no Rio de Janeiro. A delegação osasquense conquistou a 14ª colocação geral na competição.

O Troféu Maria Lenk é considerado um dos eventos mais importantes do calendário da natação brasileira, reunindo nesta edição 392 atletas de 44 clubes de todo o país.

Além do título nacional, a competição teve peso extra por ser classificatória para o Campeonato Mundial, que será disputado em Singapura.

Representada por 13 integrantes (11 atletas e 2 técnicos), a equipe de Osasco conseguiu pontuar e figurar na 14ª posição entre as 28 equipes que alcançaram pontuação no campeonato, um feito notável diante do alto nível técnico dos participantes.

O secretário de Esporte de Osasco, Thiago Borges, parabenizou os representantes da cidade pelo desempenho. “O Troféu Maria Lenk é uma das competições mais importantes do calendário nacional, e é motivo de orgulho ver Osasco presente todos os anos. Parabéns a todos os atletas e técnicos que representaram nossa cidade com garra e dedicação”, afirmou.