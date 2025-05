Seleção em Embu das Artes para 500 vagas temporárias de auxiliar de logística

A Secretaria de Trabalho e Emprego de Embu das Artes, por meio da Fábrica de Empregos, reúne 500 vagas temporárias para o cargo de auxiliar de logística. As oportunidades foram divulgadas nesta segunda-feira (26), e não exigem experiência.

O nome da empresa contratante não foi informado. Já as vagas são para trabalhar na cidade de Cajamar (SP), com salário de R$ 2.050,65 para uma jornada em escala 3×2, com turnos das 6h às 18h ou das 18h às 5h.

Como se candidatar às vagas de auxiliar de logística?

Os interessados nas oportunidades temporárias de auxiliar de logística devem comparecer pessoalmente à Fábrica de Empregos, que funciona dentro das instalações do Poupatempo de Embu das Artes, localizado na Avenida Rotary, 3483, no Parque Pirajuçara.

O atendimento para candidatura ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h. É imprescindível que os candidatos levem consigo RG, CPF e a Carteira de Trabalho (física ou digital).

Detalhes da vaga (IMO: 8267597):

Quantidade: 500 oportunidades

500 oportunidades Gênero: Sem preferência

Sem preferência Faixa Etária: A partir de 18 anos

A partir de 18 anos Experiência: Não exige experiência

Não exige experiência Escolaridade: Ensino fundamental completo

Ensino fundamental completo Salário: R$ 2.050,65

R$ 2.050,65 Benefícios: Seguro de Vida (SV), Vale Transporte (VT), Fretado, Alimentação no local e Bônus por assiduidade.

Seguro de Vida (SV), Vale Transporte (VT), Fretado, Alimentação no local e Bônus por assiduidade. Horário de Trabalho: Regime 3×2, com turnos das 06h às 18h ou das 18h às 05h.

Regime 3×2, com turnos das 06h às 18h ou das 18h às 05h. Local de Trabalho: Cajamar – SP.

As principais atribuições do cargo incluem o recebimento, conferência e separação de produtos, a movimentação e armazenagem de materiais e insumos, além de atividades como embalagem, etiquetagem, expedição de produtos, emissão de notas fiscais, conferência e controle de estoque, entre outras tarefas pertinentes à função.

Outras oportunidades podem ser consultadas diretamente na Fábrica de Empregos.