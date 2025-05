Servidores de Osasco terão semana dedicada à saúde e segurança no trabalho

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio (CIPA) da Prefeitura de Osasco realiza entre esta terça (27) e sexta-feira (30), a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT) de 2025. Com o tema “Saúde e Bem-Estar do Servidor”, a iniciativa visa promover um ambiente de trabalho mais seguro e saudável aos servidores.

Durante os quatro dias de evento, no Auditório da CEFOR (Avenida Marechal Rondon, 263 – Centro), os servidores terão acesso a uma programação diversificada e gratuita, repleta de palestras informativas e atividades interativas. Dentre os assuntos a serem abordados estão a nova NR-1.

O objetivo, segundo a administração municipal, é capacitar e conscientizar os servidores sobre a importância da prevenção de acidentes, cuidados com a saúde física e mental, e a promoção do bem-estar no cotidiano laboral.