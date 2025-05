Cotia inicia busca ativa para regularização de feirantes no município

A Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo de Cotia deu início a uma ação de busca ativa em todas as feiras livres do município. O objetivo é assegurar que todos os expositores estejam com seus cadastros atualizados e o alvará de feirante devidamente regularizado.

Fiscais da secretaria estão visitando as feiras em caráter informativo, orientando os comerciantes sobre os procedimentos necessários para a renovação de suas licenças. De acordo com a gestão da pasta, mesmo os feirantes que não estiverem com o alvará regularizado no momento da visita não sofrerão sanções imediatas. A prioridade, neste momento, é melhorar o ambiente das feiras e organizar as licenças.

Os feirantes, incluindo aqueles que já possuem cadastro, deverão entregar a documentação necessária para a emissão ou renovação da licença. Os documentos devem ser apresentados no setor de protocolo da Prefeitura, localizado na avenida Benedita Isaac Pires, 35, Parque Dom Henrique, no Centro Integrado Tributário (CIT).

O prazo final para a entrega da documentação é o dia 30 de junho de 2025. Após este período, todos os documentos serão conferidos pelos fiscais da Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo para a emissão da licença de funcionamento dos feirantes.

Entrega de documentação para cadastro e renovação de feirantes de Cotia

Local de entrega: Setor de Protocolo do Centro Integrado Tributário de Cotia (CIT)

Endereço: Avenida Benedito Isaac Pires, 35 – Parque Dom Henrique

Prazo final para entrega: 30 de junho de 2025

Documentos obrigatórios: