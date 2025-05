Faro de K-9 leva BAEP a foragido e carga de mais de 1,7kg de drogas em Embu

Um foragido da Justiça foi preso e mais de 1,7 quilos de drogas foram apreendidos na manhã desta segunda-feira (19) em Embu das Artes. A ação foi conduzida por policiais militares do 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) durante patrulhamento pela comunidade conhecida como “Favela do Fátima”.

O destaque da operação foi a atuação do cão farejador K-9 Thor, que demonstrou uma mudança de comportamento ao ingressar na Viela Paraíba, sinalizando uma residência com a porta aberta. Diante da forte indicação do animal, a equipe do BAEP adentrou o imóvel.

No interior da casa, os policiais localizaram um homem que, ao perceber a presença policial, imediatamente admitiu ser foragido da Justiça. Ele também confessou seu envolvimento com o tráfico de drogas na região, afirmando ser o responsável pela separação e distribuição dos entorpecentes.

Durante a revista no local, foram encontradas e apreendidas 497 porções de maconha, 152 de crack e 260 de cocaína, totalizando 1,798 kg de substâncias ilícitas.

O indivíduo detido e todo o material apreendido foram encaminhados ao 1º Distrito Policial de Embu das Artes, onde a ocorrência foi registrada. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça.