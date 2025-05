“Demissão não elimina ato criminoso”, diz jornalista Adriana Araújo sobre ex-secretário de Barueri Celso Furlan

A jornalista Adriana Araújo, âncora da BandNews FM, do Jornal da Band e da BandNews TV, manifestou dura crítica às recentes declarações do agora ex-secretário da Educação de Barueri, Celso Furlan, sobre alunos com deficiência e suas mães. Furlan, que foi exonerado do cargo na última sexta-feira (16), afirmou durante uma reunião com diretores escolares que as mães levariam os filhos com deficiência para a escola porque queriam “se livrar” das crianças.

Em um posicionamento contundente, Adriana Araújo, que também é mãe de uma filha com deficiência, rechaçou a fala do ex-secretário e a justificativa de que suas palavras teriam sido tiradas de contexto. “A demissão não acaba com o ato criminoso e não elimina essa fala absurda! O Ministério Público deveria entrar com uma ação contra este secretário”, defendeu a jornalista.

Araújo argumentou que Furlan demonstrou desconhecimento ou descaso com a realidade das famílias de crianças com deficiência. “O secretário demitido acha que um aluno com deficiência não tem direito a progredir, a avançar nos estudos. O que ele enxerga como um nada, para um aluno com deficiência ter um avanço, conseguir interagir, ter algum convívio social, isso é um avanço extraordinário para essa família”, afirmou.

A jornalista também destacou a sobrecarga frequentemente imposta às mães. “O que esse secretário não sabe ou finge que não sabe é que são as mães que cuidam dessas crianças com deficiência. E não estou dizendo isso porque me contaram, mas porque eu vi ao longo do tratamento da minha filha, que em muitos casos os pais abandonam e os filhos com deficiência ficam com as mães. Por que o secretário não disse assim: ‘cadê os pais dessas crianças com deficiência para estar acompanhando esses filhos nas escolas?’ Ele prefere não enxergar a luta das mães e prefere dizer que as mães querem se livrar dos filhos. Então é inaceitável uma fala como essa.”

Adriana Araújo rebateu a nota enviada por Furlan à redação da Rádio BandNews FM, na qual ele alegava que discutia a criação de ambientes escolares com mais oportunidades e que sua fala foi descontextualizada. “A pessoa diz com todas as letras que as mães querem se livrar dos filhos com deficiência e orienta profissionais da educação a não aceitarem esses alunos porque esses alunos são um problema. Que descontextualização é essa? É um absurdo o que ele disse”, indignou-se a jornalista.

“Eu, como mãe de uma pessoa com deficiência, não consigo não me chocar e ficar revoltada, triste, é uma dor que provoca em mães que têm essa história. Essas mães, muitas vezes não têm apoio e que estão na luta buscando um caminho, um diagnóstico, um tratamento, e tenho uma admiração enorme por essas mães”, concluiu Adriana Araújo.

A exoneração de Celso Furlan

Celso Furlan foi exonerado do cargo de secretário da Educação de Barueri após a repercussão negativa de suas declarações, consideradas preconceituosas. As falas ocorreram durante uma reunião com diretores de escolas municipais na terça-feira, 13 de maio.

No encontro, Furlan orientou os diretores a serem rigorosos na aceitação de matrículas de alunos com deficiência, alegando que muitos não seriam da cidade e utilizavam documentos falsos. Ele mencionou um aumento no número desses alunos, de 700 para mais de 3 mil, e afirmou que não era possível “ficar com esse problema”.

As declarações geraram revolta imediata, resultando em pelo menos dois abaixo-assinados pedindo sua exoneração e mobilizando a Comissão de Educação da Câmara Municipal e a Assembleia Legislativa de São Paulo. Celso Furlan, que teve diversas passagens pela pasta e foi o secretário de Educação que mais tempo ocupou o cargo em Barueri, acumulou outras polêmicas durante suas gestões.

Ainda não há informações sobre quem assume o comando da Secretaria da Educação de Barueri. O Visão Oeste contatou a administração municipal em busca de informações, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

O que disse o agora ex-secretário de Barueri

Leia a íntegra da nota publicada por Furlan nas redes sociais após a repercussão das declarações:

“NOTA OFICIAL

Em relação à gravação que circula nas redes sociais, venho a público esclarecer que as declarações foram retiradas do contexto original. Se trata de um recorte. O assunto foi tema de uma reunião de trabalho, onde se discutia a criação de ambientes escolares com mais oportunidades de aprendizado e infraestrutura aos alunos com deficiência. O estudo está em andamento. Barueri é referência em educação inclusiva.

Reconheço a importância de uma comunicação clara e respeitosa em todos os momentos. Meu objetivo não foi desrespeitar ou causar qualquer tipo de constrangimento. Repito, se trata de um recorte fora de contexto.

Acredito firmemente na valorização da diversidade humana e no respeito à dignidade de cada indivíduo, independentemente de suas características.

Continuo aberto ao diálogo e sempre disposto a aprimorar a comunicação para que ela esteja alinhada aos princípios de respeito e inclusão que defendo. A Secretaria de Educação de Barueri está de portas abertas para acolher as famílias.

Agradeço a oportunidade de esclarecer sobre o assunto e reafirmo meu compromisso com uma Educação mais justa e humanizada para todos.

Celso Furlan – Secretário de Educação de Barueri”