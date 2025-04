Inauguração do Hirota Food Supermercados Granja Viana é neste sábado (26)

O bairro Granja Viana, em Cotia, ganhará uma nova opção para as compras do dia a dia a partir deste sábado (26). A data marca a inauguração oficial de uma nova unidade do Hirota Food Supermercados, trazendo a variedade e os diferenciais da rede aos moradores da região.

A nova loja está estrategicamente localizada na Avenida São Camilo, 1032, ocupando o espaço onde por muitos anos funcionou uma unidade do supermercado do Grupo Dia. Com uma área de 800 metros quadrados, o estabelecimento foi reformado para abrigar o layout e o mix de produtos característicos do Hirota.

Um dos grandes atrativos esperados pelos consumidores é a tradicional seção de produtos orientais, uma marca registrada da rede Hirota. A nova loja da Granja Viana contará com este espaço, oferecendo uma vasta gama de ingredientes, alimentos e itens importados, especialmente da culinária japonesa e asiática.

SERVIÇO

Inauguração Hirota Food Supermercados Granja Viana

Quando: sábado, 26/04, às 10h

Endereço: Avenida São Camilo, 1032 – Granja Viana, Cotia/SP