Cotia promove ‘Maio do Trabalho’ com palestras e encontro gratuitos

A Secretaria de Trabalho e Renda de Cotia está promovendo a “Operação Maio do Trabalho”, uma série de atividades gratuitas voltadas para trabalhadores, empreendedores e agricultores da região durante o mês de maio.

A programação começa nesta sexta-feira, 9 de maio, às 18h30, com a palestra “Norma Regulamentadora 01 – NR01, Saúde mental e os impactos na vida dos trabalhadores”. O tema será abordado pelo perito em segurança do trabalho Alexandre Santos Baciarello Zappelloni e pelo psicólogo Pedro Henrique Jardim, no Auditório da Secretaria de Educação. O objetivo é discutir a importância da saúde mental no ambiente laboral e as diretrizes da NR01 sobre prevenção de acidentes e doenças ocupacionais.

Na segunda-feira, 12 de maio, às 17h, acontecerá o “Encontro dos agricultores” em Caucaia do Alto. A reunião tem como pauta o debate sobre a possível implantação de uma unidade da Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo) no distrito. O evento contará com a mediação da Secretaria de Trabalho e Renda de Cotia e a participação de representantes da Ceagesp.

Encerrando a programação anunciada, na sexta-feira, 16 de maio, às 18h30, será realizada a palestra “Momento econômico atual, guerra tarifária, oportunidades, riscos e os impactos na economia local, inclusive, em investimento”. Os palestrantes serão o engenheiro Paulo Oliveira, com vasta experiência no setor financeiro (ex-presidente da BRAIN e ex-vice-presidente da BM&FBOVESPA), e o professor universitário Ednilson Cortez Ângelo (mestrando e graduado em Administração). A palestra visa orientar empreendedores e trabalhadores sobre o cenário econômico, oportunidades e riscos no mercado de investimentos.

Todas as atividades da “Operação Maio do Trabalho” são gratuitas e abertas à participação do público interessado.

Serviço:

Operação Maio do Trabalho

Dia 9 de maio de 2025

Horário: às 18h30

Palestra: Norma Regulamentadora 01 – NR01, Saúde mental e os impactos na vida dos trabalhadores

Com: Alexandre Santos Baciarello Zappelloni, perito em segurança do trabalho e empresário | Pedro Henrique Jardim, psicólogo

Local: Auditório da Secretaria de Educação

Endereço: Rua Jorge Caixe, 306 A, 1º andar (Centro Administrativo de Cotia)

Dia: 12 de maio de 2025

Horário: 17h

Encontro dos Agricultores para debater a implantação de uma unidade da Ceagesp em Caucaia

Com: representantes da Prefeitura de Cotia e do Governo Estadual, Ceagesp

Local: Salão da nova Igreja Matriz de Caucaia do Alto

Endereço: Rua Benedito Pires da Silva Sobrinho, 271 – Caucaia do Alto

Dia: 16 de maio de 2025

Horário: 18h30

Palestra: ‘Momento econômico atual, guerra tarifária, oportunidades, riscos e os impactos na economia local, inclusive, em investimento’

Com: Paulo Oliveira, engenheiro e ex-presidente da Brasil Investimentos & Negócios (BRAIN), ex-vice-presidente da BM&FBOVESPA | Ednilson Cortez Angelo, professor universitário e mestrando em Administração de Empresas, graduado em Administração de Empresas

Local: Auditório da Secretaria de Educação

Endereço: Rua Jorge Caixe, 306 A, 1º andar (Centro Administrativo de Cotia)