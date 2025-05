Espetáculo de dança ‘Afeto’ tem apresentações gratuitas no SESI Osasco em maio

O Teatro do SESI Osasco recebe nos dias 9 e 10 de maio o espetáculo de dança contemporânea “Afeto”, apresentado pela Intuição Companhia de Dança. Integrando o projeto SESI Viagem Teatral, a obra busca promover uma imersão sensorial e uma reflexão sobre o afeto em tempos marcados pelo excesso de informações e por uma certa “anestesia emocional”.

Com direção e coreografia de Vinícius Anselmo, o espetáculo utiliza a dança e a técnica Gaga para explorar a emoção em seu estado mais bruto. Os bailarinos Danielle Sueyassu, Luca Salvatore, Lucas Milano e Helena Serpa conduzem o público por uma jornada corporal intensa que reflete poeticamente sobre as formas como sentimos e nos relacionamos uns com os outros, sempre em movimento e transformação.

As apresentações são gratuitas, mas é necessário fazer a reserva antecipada de ingressos através do site Meu SESI.

Serviço: