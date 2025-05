Kinoplex Osasco exibe ‘Looney Tunes – O Filme’ em sessão adaptada para mães e bebês nesta terça

Mães com bebês de até 18 meses terão uma oportunidade especial de curtir um filme no cinema em um ambiente pensado exclusivamente para elas no SuperShopping Osasco. Em parceria com a Kinoplex, o empreendimento promove nesta terça-feira, dia 6 de maio, mais uma edição do projeto CineMaterna, exibindo a animação “Looney Tunes – O Filme: O Dia que a Terra Explodiu”.

A sessão, marcada para às 14h, acontece em uma sala de cinema especialmente adaptada para garantir o conforto e a segurança dos pequenos e de suas mães. O ambiente conta com iluminação suave, volume de som reduzido e climatização adequada, criando uma atmosfera acolhedora para que as famílias possam desfrutar do momento sem preocupações.

No filme em cartaz, “Looney Tunes – O Filme: O Dia que a Terra Explodiu”, o público acompanhará Gaguinho e Patolino em uma divertida e caótica missão para salvar o planeta de uma ameaça alienígena. A aventura começa quando uma confusão causada pela dupla em uma fábrica de chicletes acaba expondo uma conspiração extraterrestre envolvendo controle mental. Durante a jornada, além de enfrentar desafios, eles precisam aprender a trabalhar juntos.

Para incentivar a participação, as dez primeiras mães que chegarem ao local com seus bebês (de até 18 meses) terão entrada gratuita, com direito a um ingresso cortesia por bebê. Como as vagas são limitadas, recomenda-se chegar com antecedência.

Mais informações sobre o evento, incluindo o regulamento completo da promoção de cortesia, podem ser encontradas no site oficial do projeto: www.cinematerna.org.br.