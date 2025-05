Invasão alienígena em Osasco? O mistério dos ‘discos Voadores’ na Zona Norte!

O que parecia ser uma cena de filme de ficção científica, com um suposto “disco voador” pairando sobre a Vila Ayrosa, Zona Norte de Osasco, na noite de 1º de maio, revelou-se uma engenhosa e criativa iniciativa de um morador local. As luzes misteriosas, que intrigaram e divertiram os osasquenses nas redes sociais, eram, na verdade, de uma pipa equipada com luzes de LED. O “OVNI” foi habilmente “pilotado” para criar a ilusão de um fenômeno desconhecido, ou UAP (Fenômeno Anômalo Não Identificado), como o termo tem sido popularizado recentemente na mídia internacional.

O alvoroço se amplificou quando o perfil de humor e notícias Osascodocaos publicou em suas redes sociais um vídeo enviado pelo seguidor Lucas Marques. As imagens mostravam um objeto luminoso não identificado sobrevoando a região. Segundo o relato, o objeto permaneceu no céu por cerca de uma hora, pairando sobre o bairro antes de desaparecer subitamente, levantando questionamentos se seria um balão, drone ou algo mais.

Os comentários na postagem foram uma mistura de bom humor e especulação. “Daqui a pouco aparece o Sonic atrás do anel dele [risos]”, brincou um usuário. Outro questionou: “O que um E.T veio fazer em Osasco?”. Houve quem fizesse piada com a segurança local: “Podem ficar tranquilos, se eles pousarem em Osasco a Nave é tomada. Eles não são tão tontos [risos]”. E até quem já tivesse visto algo parecido: “Vi esses treco voando Domingo passado [risos]”.

No entanto, em meio às teorias e risadas, o comentário do usuário rah.rpgwz desvendou o mistério: “isso aí é um pipa e luzes @espantalho.e.amigos.osasco”, marcando o perfil do criador por trás da “aparição”.

O perfil espantalho.e.amigos.osasco pertence a um entusiasta de pipas da cidade que, como descrito no áudio fornecido, tem “causado espanto nos céus do bairro da Vila Ayrosa, fazendo voos noturnos com pipas preparadas com luzes de LED”. A técnica envolve desde LEDs colados diretamente nas pipas até uma estrutura mais elaborada, descrita como uma “gaiola em forma de círculo com LEDs, amarrada ao meio da linha”.

Em seu próprio perfil, o criador não esconde a origem de suas “naves”, compartilhando vídeos que mostram o momento da subida das pipas, detalhes da construção e o impressionante efeito visual noturno. A intenção parece ser a de causar “surpresa e espanto”, mas o resultado inevitável é que as aparições acabam enganando os incautos nas redes sociais, aproveitando o recente aumento do interesse público por UAPs, impulsionado por discussões e audiências sobre o tema, inclusive no Congresso norte-americano.

Lembrando o caso do OVNI no Embu

Este episódio em Osasco não é um caso isolado na região. Um incidente similar ganhou notoriedade em Embu das Artes, em 2011, quando um mecânico elaborou uma parafernália envolvendo LEDs azuis com um temporizador e diferentes padrões de pisca, amarrados a uma linha e içada aos céus por uma pipa.

O “OVNI de Embu”, como ficou conhecido, gerou diversos vídeos e até matérias na grande imprensa, inclusive no programa “Fantástico”, até que o inventor finalmente assumiu a autoria da criação, conforme documentado pelo site especializado em ufologia Portal Vigília, de Osasco.

A “invasão” na Vila Ayrosa, portanto, não passou de uma demonstração de criatividade e habilidade, que, embora tenha enganado alguns e divertido muitos, serve como um lembrete de como a imaginação pode voar alto – às vezes, literalmente, com a ajuda de uma boa pipa e algumas luzes de LED.