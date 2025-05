Polícia descobre motos furtadas e drogas em residência de Carapicuíba

Na tarde de segunda-feira, 12, uma operação da Polícia Militar do 33° Batalhão Metropolitano culminou na localização de três motocicletas com registro de furto/roubo e na apreensão de entorpecentes dentro de um cômodo em uma residência na Rua Tapira, Vila Janete, em Carapicuíba.

A ação teve início quando uma equipe que patrulhava a região da Rua Sertaneja foi abordada por um cidadão informando sobre o furto de sua motocicleta. O sistema de rastreamento do veículo apontava para um imóvel na Rua Tapira. Os policiais, acompanhados pelo solicitante, dirigiram-se ao local indicado.

Ao chegarem, a moradora da residência autorizou a entrada da equipe policial. Com o apoio de outras viaturas, foi realizada uma varredura no imóvel. No quarto pertencente à filha da proprietária, os policiais encontraram três motocicletas: uma Honda CG 125 Fan vermelha, uma XRE 190 verde e uma Yamaha MT-07 sem placa, esta última identificada pelo chassi como produto de roubo ocorrido em Cotia. Todas possuíam queixa de furto ou roubo.

Durante a busca no mesmo cômodo, foram também localizados 284 gramas de uma substância análoga à maconha, uma balança de precisão, dois aparelhos celulares e plásticos utilizados para embalar drogas. Junto aos materiais, estavam os documentos da filha da proprietária. Em conversa informal, na presença de sua mãe, a jovem afirmou ser a responsável por todos os itens encontrados em seu quarto.

Diante dos fatos, mãe e filha foram conduzidas ao 3º Distrito Policial de Carapicuíba. A autoridade policial de plantão tomou ciência do ocorrido, determinando a apreensão das motocicletas e o recolhimento dos entorpecentes para a devida perícia.