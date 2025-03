Inscrições abertas em Osasco para concurso Miss e Mister Melhor Idade

Estão abertas as inscrições para o concurso Miss e Mister Melhor Idade 2025 de Osasco. O evento, realizado anualmente pela Secretaria de Assistência Social, é destinado a homens e mulheres com idade a partir de 60 anos, residentes em Osasco.

O objetivo é promover a participação ativa dos idosos na sociedade, incentivando atividades socioeducativas, culturais, esportivas e de lazer, garantindo autonomia e qualidade de vida, conforme o Estatuto do Idoso.

A cerimônia de premiação, aberta ao público, será realizada no dia 9 de maio, a partir das 18h, no Centro de Eventos Pedro Bortolosso (Avenida Visconde de Nova Granada, 513, Km 18), com apresentação do Trio Los Angeles e do grupo Tempero Latino.

Além da coroação do Mister e da Miss Melhor Idade 2025, com a passagem das faixas de Alice Miranda e Yoji Okamoto (vencedores em 2024), serão premiados candidatos nos quesitos Simpatia e Elegância.

Os interessados devem se inscrever de forma online AQUI ou presencialmente em qualquer um dos locais listados abaixo.

Locais de inscrição presencial:

Centro de Atenção à Terceira Idade – CATI

Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Vila Yara

CRAS Bonança

CRAS 1º de Maio

CRAS Km 18

CRAS Munhoz

CRAS Padroeira

CRAS Piratininga

CRAS Rochdale

CRAS Santo Antônio

CRAS Veloso