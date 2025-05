Curso gratuito ensina fabricação e venda de cupcakes e bolos caseiros em Carapicuíba

O Sebrae Aqui, em colaboração com o Senai e a Prefeitura Carapicuíba, vai oferecer um curso gratuito de “Fabricação e Venda de Cupcakes e Bolos Caseiros”. A iniciativa visa capacitar interessados a produzir e comercializar os produtos, fomentando o empreendedorismo local.

As inscrições devem ser realizadas online até esta quarta-feira, 22 de maio, através deste link. As vagas são limitadas.

As aulas ocorrerão entre os dias 17 e 27 de junho, no período da manhã, das 8h às 12h. O local do curso será o CEEAC Tancredão, situado na Avenida Inocêncio Seráfico, 2005, na Vila Freida, em Carapicuíba.