Vacina contra a gripe em Cotia é ampliada à população com mais de 6 meses

A Secretaria de Saúde de Cotia anunciou uma importante ampliação na campanha de imunização contra a gripe: a vacina agora está liberada para toda a população com idade a partir de seis meses.

As doses do imunizante estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município e serão aplicadas até que os estoques se esgotem.

A campanha de vacinação contra a influenza teve início no final do mês de março, priorizando, inicialmente, os grupos com maior risco de desenvolver complicações graves da doença. Com a nova medida, qualquer munícipe que se enquadre na faixa etária recomendada pode buscar a proteção.

Para receber a vacina, é necessário comparecer a uma UBS portando um documento com CPF ou o cartão do SUS. Para as crianças, a apresentação da caderneta de vacinação é obrigatória.

As UBSs de Cotia funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. No entanto, a Secretaria de Saúde esclarece que o horário específico da sala de vacinação pode sofrer alterações, dependendo da disponibilidade de doses em cada unidade.