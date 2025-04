Da várzea de Osasco ao sonho americano: Time sub-16 busca patrocínio para jogar USA CUP nos EUA

O sonho de muitos garotos brasileiros de viver do futebol ganhou contornos internacionais para a equipe sub-16 do Barcelona Esportivo Capela, time originário do campo da várzea de Osasco São Pedro. Após uma conquista expressiva, os jovens atletas agora buscam apoio para transformar o sonho de competir nos Estados Unidos em realidade.

Sob a liderança do treinador Alaf Medeiros Nunes e com a gestão da APG Sports, a equipe de Osasco sagrou-se campeã da etapa Brasil do USA CUP . A competição, realizada no CT do São Paulo Futebol Clube em dezembro de 2024, garantiu aos meninos a cobiçada vaga para representar o Brasil na edição internacional do torneio, que ocorrerá em julho deste ano, na cidade de Minneapolis, Minnesota (EUA).

No entanto, a vitória no campo esbarra em desafios financeiros fora dele. Grande parte dos jogadores vem de famílias humildes, que não possuem recursos para cobrir os custos de passagens aéreas e estadia internacional. Para viabilizar a participação, a equipe já promoveu uma rifa que ajudou a custear parte da documentação necessária e agora intensifica os esforços para arrecadar o restante.

“Estamos correndo atrás de realizar esse sonho. Os meninos estão treinando e se preparando, focados e prontos para representar o Brasil e a cidade de Osasco com garra e respeito. Agora precisamos de apoio para que esse sonho não pare por falta de recursos”, desabafa o treinador Alaf.

A APG Sports lançou uma vaquinha online e faz um apelo direto a empresários, figuras públicas, influenciadores e a todos os apaixonados por esporte para que abracem a causa. “Precisamos muito de patrocinadores. Não precisa ser só com dinheiro — divulgar o projeto, compartilhar nossa causa ou seguir o perfil da equipe no Instagram já é uma forma de ajudar”, destaca a organização.

Cada gesto de apoio, seja financeiro ou na divulgação, é fundamental para a jornada desses jovens atletas que carregam a esperança de um futuro melhor através do esporte, representando não só seu time, mas também a cidade de Osasco e o Brasil. O professor Alaf reforça que “as portas estão abertas para quem quiser conhecer de perto essa história de superação”.

Como apoiar: