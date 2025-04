Em vídeo, Danilo Gentili nega omissão em polêmica envolvendo Juliana Oliveira e Otávio Mesquita

O apresentador Danilo Gentili decidiu se manifestar sobre a polêmica envolvendo sua ex-assistente de palco Juliana Oliveira, que acusa Otávio Mesquita de estupro durante uma gravação do “The Noite” em 2016, no SBT, emissora sediada em Osasco. Em um extenso vídeo divulgado em suas redes sociais nesta quarta-feira (16), Gentili afirmou que resolveu falar por considerar que Juliana foi injusta ao alegar falta de apoio.

Com o objetivo de apresentar sua versão, Gentili utilizou áudios e registros de conversas para, segundo ele, demonstrar inconsistências na linha do tempo relatada por Juliana. “Tudo o que eu tenho para dizer sobre o caso Juliana vs Otávio Mesquita está nesse vídeo”, declarou no início da gravação de 45 minutos.

Ele argumentou que, na época do ocorrido, não interpretou a interação entre Juliana e Mesquita como abusiva, citando outras interações públicas prévias entre os dois. “Juliana estava fazendo uma matéria com Otávio Mesquita no Clube das Mulheres, se esfregando nele, simulando cenas picantes… Eu entendi que eles tinham tal liberdade para isso”, justificou.

Gentili também expressou seu descontentamento pessoal com Mesquita, afirmando que não desejava a presença dele no programa naquele dia. “Otávio Mesquita é mala para caramba… Já tinha sido bem c***** comigo algumas vezes”, disse, acrescentando que o colega de emissora foi “desleal”. Ele garantiu que, se tivesse percebido qualquer sinal de abuso, teria agido imediatamente. “Se eu tivesse entendido qualquer coisa diferente disso, eu teria parado o programa na hora.”

O apresentador detalhou que Juliana o procurou em 2020, quatro anos após o episódio em questão, no contexto da denúncia de Dani Calabresa contra Marcius Melhem, classificando o ocorrido com Mesquita como estupro. Na ocasião, Gentili afirma ter oferecido suporte jurídico, pessoal e proposto levar o caso à polícia e ao compliance do SBT.

Segundo ele, Juliana recusou as opções formais. “‘Não quero que denuncie na polícia'”, teria dito ela, de acordo com Gentili. “‘Vamos levar ao SBT'”, insistiu ele, ouvindo nova recusa. “Então coloquei meu advogado à disposição e me comprometi a apoiar o que ela quisesse fazer. Ela disse: ‘Só quero que ele não vá mais lá’. E foi o que eu fiz”, relatou Gentili, afirmando ter banido Mesquita do programa desde então.

O apresentador se mostrou frustrado por, mesmo após tomar essa atitude, ser acusado publicamente por Juliana de não ter feito nada. “Ela foi na mídia me difamar, fazer parecer que eu fui omisso. Eu proibi o Otávio de entrar no programa. […] Eu matei no peito. E agora escuto que eu ‘precisava ser branco e rico’ para defendê-la? Como assim?”, questionou Gentili, rebatendo as críticas.

Ao final, ele criticou o que chamou de “militância seletiva” e fez comentários sobre a condição financeira de Juliana. “Não dá para dizer que você é negra e pobre porque você não é. Você ganhou bastante dinheiro, e eu fiquei feliz em te dar uma carreira”, concluiu, reafirmando ter sempre agido corretamente como chefe e colega.

“Aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada?”, diz Juliana

O pronunciamento de Gentili veio após Juliana Oliveira usar as redes sociais para falar sobre o caso pela primeira vez. No vídeo, publicado na terça-feira (15), a ex-assistente de palco do “The Noite” cita o apresentador: “Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada? Tenho que ser branca, rica para você me defender?”.

No mês passado, após ter sido demitida do SBT, Juliana Oliveira protocolou uma representação criminal contra Otávio Mesquita no Ministério Público de São Paulo (MP-SP). Em 2 de abril, o órgão solicitou à Polícia Civil a abertura de um inquérito para investigar a denúncia. Ela afirmou que levou o episódio à Justiça “porque o SBT não fez absolutamente nada”.

Quando a acusação se tornou pública inicialmente, Otávio Mesquita negou veementemente as alegações, classificando-as como “caluniosas”. Ele argumentou que a gravação ocorreu há quase uma década sem reclamações na época e que a cena era “combinada com o elenco”. “Sinto muito se essa cena (…) foi mal interpretada”, declarou em suas redes sociais.

Ao G1, a defesa de Mesquita lamentou os “ataques pessoais” e informou que o material seria incluído em uma ação indenizatória contra a comediante para defender a “honra e bom nome” do apresentador. Já o SBT ainda não se manifestou publicamente sobre o caso. O espaço está aberto.