Danilo Gentili se apresenta em Taboão da Serra com novo show solo

O comediante e apresentador Danilo Gentili desembarca em Taboão da Serra na próxima sexta-feira (30), para apresentar seu novo espetáculo de stand-up comedy, “Show Solo”. A apresentação será no Cemur (Praça Nícola Vivilechio, 334 – Jardim Bom Tempo), às 21h.

Reconhecido como um dos precursores do movimento do stand-up comedy no Brasil, Gentili integrou o “Clube da Comédia” e criou o “Comédia ao Vivo”. Sua projeção nacional se consolidou como repórter do “CQC” e, posteriormente, com seus talk shows “Agora É Tarde” e, atualmente, o “The Noite” no SBT, onde continua alcançando expressivos índices de audiência.

O novo show solo foi construído durante suas viagens no último ano e promete muitas risadas ao abordar suas experiências durante a pandemia, fatos divertidos dos bastidores da televisão e, claro, a maneira como lida com os inúmeros processos judiciais que coleciona, sendo o recordista brasileiro na área.

Os ingressos para a apresentação já estão à venda e podem ser adquiridos através do site Bilheteria Express.