Dia das Mães no Shopping Tamboré tem sorteio de Mercedes-Benz GLA 200

O Shopping Tamboré, em Barueri, preparou uma celebração especial para o Dia das Mães, unindo o valor eterno dos laços familiares com uma premiação à altura da data. Sob o conceito “Mãe é laço para toda vida”, o empreendimento lança uma campanha na qual oferece o maior prêmio já sorteado em sua história: uma luxuosa Mercedes-Benz GLA 200.

De 2 a 31 de maio, os clientes que realizarem compras no shopping poderão concorrer ao cobiçado SUV, símbolo de elegância e prestígio. A campanha do sorteio do automóvel é patrocinada pela concessionária Itatiaia.

A Mercedes-Benz GLA 200 é um veículo que combina sofisticação e desempenho, com dimensões compactas e espaço interno otimizado, ideal para quem busca versatilidade sem abrir mão do luxo característico da marca.

Como concorrer à Mercedes-Benz

Para participar do sorteio, que acontecerá no dia 9 de junho, basta cadastrar as notas fiscais das compras realizadas durante o período da campanha no aplicativo do Shopping Tamboré.

As chances de ganhar são progressivas de acordo com o nível do cliente no programa de benefícios do shopping: clientes “uma estrela” recebem 1 número da sorte; “duas estrelas” ganham 5 números; e “três estrelas” acumulam 10 números da sorte.

“Trouxemos para esta campanha um prêmio que representa não apenas o desejo, mas também o posicionamento de prestígio do nosso shopping junto à região. Uma Mercedes-Benz é mais do que um presente, é um objeto de desejo”, afirma Rodrigo Galo, superintendente do Shopping Tamboré.

Compre & Ganhe com chocolate Lindt no Shopping Tamboré

Além do sorteio do carro, o Shopping Tamboré também promove, entre os dias 2 e 11 de maio, a tradicional ação “Compre & Ganhe”.

Clientes do programa de benefícios que atingirem R$ 650 em compras (para clientes “duas estrelas”) ou cadastrarem duas notas fiscais (para clientes “três estrelas”) poderão ganhar um coração de trufas Lindor, da renomada marca suíça Lindt.