Ecovias Raposo Castello promove ‘Acorda, Caminhoneiro’ para alertar sobre sono ao volante

A concessionária Ecovias Raposo Castello realiza nesta terça-feira, 27 de maio, a ação “Acorda, Caminhoneiro”, direcionada a motoristas de caminhão. O evento, que integra a campanha Maio Amarelo, tem como foco a conscientização sobre os riscos de dirigir com sono ou cansaço, uma condição considerada tão perigosa quanto a condução sob efeito de álcool.

A atividade será promovida na base da concessionária, localizada no km 39 da rodovia Castello Branco, em Santana de Parnaíba, das 23h de terça-feira às 3h da madrugada de quarta-feira. No local, os caminhoneiros poderão descansar e receberão materiais educativos, além de orientações da equipe da Ecovias Raposo Castello sobre como lidar com o cansaço durante as viagens e as melhores práticas para evitar dirigir sonolento.

Ao longo deste mês de maio, a Ecovias Raposo Castello tem promovido diversas ações no contexto da campanha Maio Amarelo, abrangendo todos os públicos que utilizam as rodovias, como motoristas de veículos leves, motociclistas, caminhoneiros e pedestres.