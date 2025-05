Policlínica da Zona Sul em Osasco reabre nesta sexta-feira (30) após ampla reforma

A Policlínica da Zona Sul, localizada no bairro Bela Vista, em Osasco, será reaberta à população nesta sexta-feira, 30 de maio, após um extenso processo de reforma e modernização. A unidade havia sido fechada no início do ano devido a um incidente, e a prefeitura aproveitou a ocasião para realizar uma ampla reestruturação do espaço.

O prefeito Gerson Pessoa anunciou a novidade, destacando que a policlínica passou por uma “grande reforma, uma grande modernização e ampliação”. Além das melhorias estruturais e de ampliação, o local contará com um novo sistema de monitoramento de segurança, equipado com câmeras com tecnologia de reconhecimento facial, visando maior segurança para usuários e funcionários.

Os ajustes finais estão sendo realizados para a reabertura. O objetivo, segundo o prefeito, é “oferecer para a cidade de Osasco uma saúde cada vez melhor”. A Policlínica Pedro Batista Bonin está situada na Rua Dom Ercílio Turco, 100, Bela Vista, e funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.