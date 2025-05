Ecovias Raposo Castello realiza Café na Passarela no km 24 da Raposo Tavares nesta quarta-feira (28)

Ecovias Raposo Castello realiza Café na Passarela no km 24 da Raposo...

A Ecovias Raposo Castello promoverá nesta quarta-feira, 28 de maio, a ação educativa “Café na Passarela”. A iniciativa, que integra a campanha Maio Amarelo, ocorrerá das 15h às 17h na passarela localizada no km 24 da Rodovia Raposo Tavares, em Cotia, próxima à saída do Shopping Granja Viana. O objetivo principal é conscientizar os pedestres sobre a importância de utilizar a passarela para atravessar a rodovia com segurança.

Ao longo do mês de maio, a concessionária tem realizado diversas outras ações dentro da campanha Maio Amarelo, abrangendo diferentes públicos. Motoristas podem participar de atividades em um simulador com óculos de realidade virtual que replicam os efeitos de uma colisão. Para os motociclistas, são promovidos eventos de distribuição de antenas corta-pipa e conscientização, enquanto os caminhoneiros contam com atividades focadas em saúde e na importância da direção sem sono.