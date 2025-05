Prefeitura de Jandira abre inscrições para programa de estágio em diversas áreas

A Prefeitura de Jandira, em colaboração com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), está com inscrições abertas para seu programa de estágio. As vagas são destinadas a estudantes do Ensino Médio e de diversos cursos superiores, incluindo Pedagogia, Design Gráfico, Jornalismo, Engenharia Civil, Administração, Educação Física e Farmácia.

Esta é uma oportunidade para os estudantes aplicarem seus conhecimentos na prática e adquirirem experiência profissional em suas respectivas áreas de formação. Os interessados devem se inscrever até o dia 9 de junho através do portal do CIEE: portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga.