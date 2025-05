Motociclista morre em colisão na Castello Branco em Osasco nesta terça-feira (27)

Um motociclista morreu e outro ocupante da mesma moto ficou levemente ferido após uma colisão traseira seguida de tombamento na Rodovia Castello Branco, altura do km 17, em Osasco, na manhã desta terça-feira, 27 de maio. O acidente ocorreu por volta das 7h34.

De acordo com as informações apuradas no local, o condutor de um veículo HB20 trafegava pela faixa 1 e reduziu a velocidade devido à lentidão momentânea na via. O condutor da motocicleta, que seguia logo atrás, não teve tempo hábil para frear, colidindo na traseira do HB20. Na sequência, a motocicleta também colidiu na traseira de uma Fiorino.

Os condutores do automóvel HB20 e do utilitário Fiorino saíram ilesos. A ocorrência foi finalizada às 9h26.