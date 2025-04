Educação de Itapevi firma parceria com empresa japonesa para ações ambientais e de saúde ocular

Educação de Itapevi firma parceria com empresa japonesa para ações ambientais e...

A Prefeitura de Itapevi, por meio da Secretaria de Educação, firmou uma nova parceria estratégica com a empresa de origem japonesa Hoya Vision Care Brasil. A colaboração visa desenvolver um conjunto de ações com foco no impacto social, na preservação ambiental e na promoção da saúde visual da população itapeviense.

A iniciativa prevê a realização de diversas atividades socioambientais ao longo dos próximos meses. Entre as ações planejadas estão mutirões de limpeza, plantios de hortas comunitárias, realização de testes de acuidade visual e a doação de lentes oftálmicas para diferentes públicos da cidade, buscando ampliar o acesso a cuidados com a visão.

A primeira ação fruto desta parceria ocorreu já nesta semana, em celebração ao Dia da Terra. Sob o lema “Cuidar da Terra é Cuidar da Gente”, foi realizado um mutirão de limpeza na Praça e Areninha da Vilinha, localizada nas proximidades do Memorial Parque Itapevi.

A atividade inaugural contou com a participação de cerca de 30 colaboradores voluntários da Hoya Vision Care Brasil e 72 estudantes da Escola do Futuro da Cohab. Segundo a Prefeitura, esta foi apenas a primeira de diversas ações que a empresa realizará em conjunto com o município.