TJSP instala novas Varas em Barueri e Taboão da Serra nesta segunda-feira (28)

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) expandirá seus serviços na região nesta segunda-feira (28), com a instalação de novas unidades judiciais nas comarcas de Barueri e Taboão da Serra. As cerimônias contarão com a presença do presidente do TJSP, desembargador Fernando Antonio Torres Garcia, e fazem parte dos esforços para melhorar a prestação jurisdicional na 1ª Região Administrativa Judiciária (1ª RAJ), dirigida pelo magistrado Fernando Antonio Tasso.

Em Barueri, a solenidade marcada para as 11h instalará a 2ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal. Sob a titularidade da juíza Cyntia Menezes de Paula Straforini, a nova unidade se junta à já existente para aumentar a celeridade no julgamento de causas de menor complexidade (até 40 salários-mínimos), como questões de direito do consumidor, cobranças e conflitos de vizinhança. A comarca de Barueri, com cerca de 330 mil habitantes (IBGE/2024), possui atualmente aproximadamente 121 mil processos em tramitação.

Já em Taboão da Serra, a partir das 15h30, serão instaladas duas estruturas importantes. A primeira é a Vara da Família e das Sucessões, que será liderada pela juíza Carolina Conti Reed e tratará de forma especializada temas como divórcios, inventários, pensão alimentícia e investigação de paternidade. A segunda é a Unidade de Processamento Judicial (UPJ), que unificará os cartórios das 1ª a 3ª Varas Cíveis e da nova Vara da Família. A UPJ visa otimizar o fluxo de trabalho e a gestão de recursos, sendo correicionada pelo juiz Rafael Rauch, titular da 2ª Vara Cível. Taboão da Serra, com 284 mil habitantes (IBGE/2024), tem cerca de 118 mil processos em andamento, sendo 26 mil na área cível.

As instalações representam um esforço do TJSP para adequar a estrutura do Judiciário ao volume de demandas e às necessidades específicas de cada comarca, buscando maior agilidade e especialização no atendimento à população.

Serviço: