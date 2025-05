Etecs abrem inscrições para vestibulinho do 2º semestre

O Centro Paula Souza (CPS) abriu as inscrições para o Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) referente ao segundo semestre de 2025. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site vestibulinho.etec.sp.gov.br até o dia 10 de junho. A taxa de inscrição é de R$ 30, e a prova será aplicada no dia 6 de julho, às 13h30.

Ao todo, são oferecidas 36.346 vagas em todo Estado, distribuídas entre cursos técnicos, especializações técnicas e vagas remanescentes de segundo módulo. As oportunidades contemplam unidades em todo o Estado de São Paulo, com opções de estudo nas modalidades presencial, semipresencial e online (Ensino a Distância – EaD). As vagas estão disponíveis tanto nas Etecs quanto nas classes descentralizadas, que funcionam em parceria com prefeituras e a Secretaria Estadual da Educação.

Para efetivar a inscrição, além de preencher a ficha no site e responder ao questionário socioeconômico, é necessário realizar o pagamento da taxa até o dia 11 de junho. As Etecs disponibilizam computadores e acesso à internet para candidatos que necessitarem de auxílio, mediante consulta prévia de horários. Todas as informações detalhadas, incluindo documentação necessária, constam na Portaria do processo seletivo e no Manual do Candidato.

Modalidades e Requisitos:

Ensino Técnico: Para concorrer, o candidato deve ter concluído ou estar cursando a partir da segunda série do Ensino Médio ou equivalente.

Especialização Técnica: Exige Ensino Médio completo e curso técnico integralmente cursado associado à especialização desejada.

Vagas Remanescentes (2º Módulo): Destinadas a quem está na terceira série do Ensino Médio ou já concluiu, com comprovação de experiência profissional na área do curso. Cursos disponíveis nesta modalidade incluem Automação Industrial, Edificações, Finanças, Informática, Manutenção e Suporte em Informática, Marketing, Mecatrônica e Transações Imobiliárias.

A relação completa de unidades, cursos e vagas pode ser consultada no site oficial do Vestibulinho.

Políticas de Inclusão e Apoio:

O CPS oferece o Sistema de Pontuação Acrescida, com bônus de 3% para estudantes afrodescendentes e 10% para quem estudou integralmente em rede pública do sexto ao nono ano do Fundamental (ou quinta à oitava série). Acúmulo de 13% para quem se enquadra em ambas as situações. Candidatos com deficiência devem indicar a necessidade de condições especiais e enviar laudo médico até 10 de junho. Pessoas transgênero podem solicitar tratamento pelo nome social no ato da inscrição.

Isenção e Redução da Taxa:

Estudantes com renda mensal inferior a dois salários mínimos ou desempregados puderam solicitar redução de 50% da taxa entre 12 e 15 de maio.

Calendário do Vestibulinho das Etecs – 2º semestre de 2025: