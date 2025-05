“Loja do Futuro” ensina varejistas de Osasco e região a alavancar as vendas com IA

“Loja do Futuro” ensina varejistas de Osasco e região a alavancar as...

Empreendedores do comércio varejista de Osasco e região terão a oportunidade de mergulhar no universo da inteligência artificial (IA) para alavancar seus negócios. O Sebrae-SP lança na próxima quinta-feira, 22 de maio, às 19h, o programa gratuito “Loja do Futuro”.

O evento será realizado no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Osasco (ACEO), localizada na Avenida Dionysia Alves Barreto, 701. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas antecipadamente pelo site oficial do Sebrae-SP em Osasco (agenda.sebraesp.com.br/osasco).

A iniciativa é uma parceria com a Fecomércio e o Sindicato do Comércio Varejista de Osasco e Região (Sincomercio), e conta com o apoio da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico, além da própria ACEO.

Loja do Futuro em Osasco

O programa “Loja do Futuro” visa capacitar os comerciantes a utilizarem estrategicamente a IA para otimizar desde a presença digital até a experiência física em seus estabelecimentos. “A Loja do Futuro tem dois eixos importantes. O primeiro é ajudar a empresa a se conectar melhor digitalmente com o mercado no que se refere às mídias digitais, produção de vídeos e canais de vendas on-line. E o segundo é aperfeiçoar o espaço físico da loja contemplando desde a forma de exposição dos produtos até melhorias no layout das vendas, o visual merchandising da loja”, explica Silvia Helena Alexandre Rodrigues, consultora de negócios responsável pelo programa no escritório regional do Sebrae-SP em Osasco.

No evento de lançamento, os participantes poderão conferir como a inteligência artificial está transformando a dinâmica de vendas, atendimento e comunicação com os clientes. A palestra “O Futuro do Varejo: como a Inteligência Artificial pode acelerar suas vendas”, ministrada por Silmara Regina de Souza, consultora especialista em Marketing e Comunicação, mostrará como usar a IA para análise de mercado e concorrência, automação de processos, criação de conteúdo personalizado e outras estratégias.

Um dos principais desafios para os empreendedores, segundo o Sebrae-SP, é identificar quais das inúmeras aplicações de IA são mais adequadas para seus negócios. O programa “Loja do Futuro” visa justamente apresentar um panorama das ferramentas disponíveis e orientar sobre as mais indicadas para cada caso, facilitando a implementação de inovações que realmente tragam resultados para as empresas varejistas.

SERVIÇO

Lançamento da Loja do Futuro

Quando: 22 de maio, quinta-feira, às 19h

Onde: Associação Comercial e Empresarial de Osasco, na avenida Dionysia Alves Barreto, 701

Inscrições pelo formulário

Vagas limitadas

Gratuito