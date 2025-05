Falha na Linha 8-Diamante obriga passageiros a andar pelos trilhos em Osasco

O início da tarde desta quinta-feira (8) foi de transtornos para os usuários da Linha 8-Diamante dos trens metropolitanos, operada pela ViaMobilidade. Uma falha no sistema obrigou passageiros a descerem das composições em Osasco, e caminharem pelos trilhos até a estação mais próxima.

Segundo a concessionária, o problema foi causado por uma “intercorrência na rede aérea” na região da estação Comandante Sampaio, também em Osasco. Essa falha provocou a paralisação parcial do serviço, afetando significativamente a circulação dos trens.

Por aproximadamente uma hora, as composições da Linha 8-Diamante operaram com intervalos maiores entre as estações Osasco e Carapicuíba, um trecho de grande movimentação de passageiros. Vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento em que passageiros andam pelos trilhos até chegar a uma plataforma.

A ViaMobilidade informou que agentes de atendimento e segurança foram mobilizados para auxiliar os passageiros durante o incidente, orientando-os na caminhada pelos trilhos e prestando o suporte necessário. A empresa também comunicou que estavam sendo emitidos avisos sonoros nas estações e trens para informar sobre a situação e as providências tomadas.

A operação na Linha 8-Diamante foi normalizada por volta das 13h10, segundo informou a ViaMobilidade. Apesar da normalização, o incidente gerou muitas reclamações nas redes sociais, com passageiros expressando frustração pela falha e pela necessidade de caminhar em uma área de risco.