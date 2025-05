Matheus Ceará apresenta “Aquelas Piadas” em Osasco

O humorista Matheus Ceará desembarca em Osasco para uma noite de muitas gargalhadas com seu show de comédia stand-up “Aquelas Piadas”. A apresentação está agendada para este sábado, (10), às 21h, no palco do Teatro Aspro, na Vila dos Remédios.

O comediante promete trazer novidades para o público em 2025, e este show será uma oportunidade para conferir um repertório que mescla as piadas mais pedidas ao longo de seus 20 anos de carreira com novas histórias hilárias. A proposta é oferecer uma experiência divertida e leve para os espectadores.

Os ingressos estão à venda no site Bilheteria Express. O Teatro Aspro está localizado na Rua Joaquim Dias de Oliveira, 22, no bairro Remédios, em Osasco.