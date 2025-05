Sebrae Móvel oferece atendimento gratuito no Raposo Shopping dias 26 e 27 de maio

Empreendedores e futuros empresários da zona oeste de São Paulo terão acesso a consultorias gratuitas do Sebrae-SP nos dias 26 e 27 de maio. A unidade itinerante do projeto Sebrae Móvel estará estacionada no Raposo Shopping, das 10h às 16h, oferecendo atendimento personalizado para quem já possui ou deseja abrir um pequeno negócio.

A estrutura, concebida como uma “sala de aula sobre rodas”, visa apoiar microempreendedores com orientações em áreas cruciais como planejamento, finanças, marketing e formalização. A iniciativa é uma parceria com o Raposo Shopping e busca fortalecer os pequenos negócios da região.

Consultores especializados do Sebrae-SP estarão disponíveis para esclarecer dúvidas, como os passos para abrir uma empresa, os procedimentos e custos para se formalizar como Microempreendedor Individual (MEI), informações sobre taxas obrigatórias, limites de faturamento, e os direitos garantidos com o pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), incluindo acesso ao INSS e aposentadoria.

O objetivo da ação é auxiliar tanto quem está iniciando sua jornada empreendedora quanto aqueles que já possuem um negócio e buscam torná-lo mais eficiente e competitivo no mercado.

Serviço – Sebrae Móvel no Raposo Shopping

Onde: Em frente à entrada principal do Raposo Shopping (Rodovia Raposo Tavares, km 14,5 – Jardim Boa Vista – São Paulo/SP)

Quando: Dias 26 e 27 de maio (segunda e terça-feira)

Horário: Das 10h às 16h

Custo: Gratuito