Feirão de Empregos em Osasco: Mercado Livre abre vagas de auxiliar de logística para PcD

A Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência de Osasco (SEPCD Osasco), em parceria com o Mercado Livre, promoverá um Feirão de Empregos direcionado a profissionais com deficiência. O evento de recrutamento será nesta quarta-feira (14), das 9h às 16h, no Auditório da SEPCD, localizado na Avenida Analice Sakatauskas, 204, no bairro Bela Vista, em Osasco.

A empresa busca candidatos para a posição de Auxiliar de Logística. Um dos destaques da oportunidade é que não é necessário ter experiência prévia na função.

Para se candidatar, os interessados devem atender aos seguintes requisitos: ser maior de 18 anos, saber ler e escrever, e residir em Osasco ou nas regiões de Carapicuíba, Barueri, Jandira, Itapevi, Araçariguama, Mairinque e proximidades. É imprescindível que os candidatos tragam um laudo médico que comprove a deficiência.

O salário oferecido para a vaga é de R$ 1.910,00. O local de trabalho para os aprovados será em Cajamar, com turnos disponíveis pela manhã, tarde, noite e madrugada, em escalas de 6×1 ou 6×2.

Entre os benefícios listados estão: Vale Alimentação (VA) de R$ 265 e auxílio PCD de R$ 650, assistência médica e odontológica, gratificação mensal de R$ 172, seguro de vida, fretado e refeição no local (café e refeição principal). A empresa também informa que há plano de carreira disponível para os colaboradores.