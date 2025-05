Marilan contrata 200 auxiliares de produção; seleção será em Barueri nos dias 12 e 14 de maio

A empresa do setor alimentício Marilan está com 200 vagas abertas para o cargo de auxiliar de linha de produção. O processo seletivo será realizado em Barueri nos dias 12 e 14 de maio.

A empresa oferece um salário de R$ 2.186, além de benefícios como vale-transporte, transporte fretado e vale-refeição. A jornada de trabalho será em escala 6×1, com disponibilidade para atuar em três turnos diferentes, o que proporciona maior flexibilidade aos futuros colaboradores.

As entrevistas e triagens acontecerão em duas datas e locais:

Dia 12 de maio (segunda-feira): Das 8h às 12h, no Ginásio de Esportes José Corrêa, localizado na Avenida Guilherme Perereca Guglielmo, 1000.

Dia 14 de maio (quarta-feira): Das 8h às 15h, no Ganha Tempo, situado na Avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, no Centro.

Em ambas as datas, será concedida uma tolerância de 15 minutos para a chegada dos candidatos.

Requisitos para participar da seleção em Barueri

Os interessados devem comparecer a um dos locais de seleção munidos de documentos pessoais (RG, CPF), currículo atualizado e caneta para preenchimento de fichas. A seleção será realizada por ordem de chegada, portanto, recomenda-se chegar cedo.

Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem possuir ensino médio completo ou estar cursando.

