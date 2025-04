Nosso Gastrô: restaurantes do SuperShopping Osasco oferecem menus completos por até R$ 79,90

Os amantes da boa gastronomia em Osasco e região têm um encontro marcado no SuperShopping Osasco entre esta quinta-feira (3) e o dia 13 de abril. Nesse período, o empreendimento promove a 3ª edição do “Nosso Gastrô”, uma ação que oferece menus completos para o jantar a preços fixos e promocionais.

Durante o evento, os clientes poderão escolher entre 17 opções de cardápios que abrangem diversas culinárias, como brasileira, italiana, japonesa e frutos do mar. Cada menu inclui entrada, prato principal e sobremesa, divididos em três faixas de preço:

Menu Completo: R$ 59,90

Menu Classic: R$ 69,90

Menu Explosão de Sabores: R$ 79,90

Confira alguns dos restaurantes participantes da ação Nosso Gastrô:

O Pecorino, por exemplo, oferece no Menu Completo: a entrada de arancini, seguida pelo tradicional gnocchi à bolonhesa e o clássico pudim de leite como sobremesa.

O Empório Trattoria oferece pratos como brusqueta de cogumelos, salada caprese e pudim de café, tudo por R$ 59,90. Também é possível experimentar o polpetone recheado com fettuccine no menu Classic.

Para os fãs de frutos do mar, o Coco Bambu apresenta pratos como camarão jangadeiro, camarão com risoto, camarão mucuripe, carne de sol do sertão e camarão internacional, todos finalizados com pudim de leite.

Já o Vivenda do Camarão participa com o Menu Completo (R$ 59,90) trazendo casquinha Vivenda, prato internacional e bolo de chocolate.

O Outback chega com o tradicional chicken on the barbie, salada da casa, caesar salad ou el ranchito, acompanhado da sobremesa strawberry aussie moon. No menu Classic do restaurante, disponível por R$ 69,90, o prato principal é uma massa com filé mignon. Para quem deseja uma experiência ainda mais intensa, o menu Explosão de Sabores inclui júnior ribs, com as opções de salada e sobremesa strawberry aussie moon.

A hamburgueria Bullguer oferece seu Menu Completo (R$ 59,90) com batatas fritas ou pedacinhos de frango empanado de entrada, o hambúrguer Stenci (pão brioche, carne, queijo, cebola roxa, tomate, alface e molho Bullguer) como principal, e a Apple Pie com calda de caramelo e sorvete de sobremesa.

A culinária brasileira é representada pelo Divino Fogão no Menu Completo (R$ 59,90), com porção de frango a passarinho, baião de dois e pudim de leite.

Os apreciadores da culinária japonesa podem aproveitar o Gendai, que oferece no Menu Completo (R$ 59,90) opções como Hot Roll Philadelphia com Yakissoba Executivo ou o Poke Camarão Crispy (arroz de sushi, camarão empanado, molho sweet chilli e outros), ambos acompanhados do Rolinho Doce de banana com chocolate.