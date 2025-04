Osasco recebe 1º Congresso de Enfermagem (CEOz) em maio

Osasco sediará o 1º Congresso de Enfermagem de Osasco (CEOz). O evento será no Teatro Municipal Glória Giglio, com início às 18h30 do dia 20 de maio e encerramento às 18h30 do dia 21 de maio. A iniciativa é voltada para enfermeiros, técnicos, auxiliares e estudantes de enfermagem, oferecendo uma oportunidade para aprofundamento em temas relevantes e atuais.

A programação se estende por dois dias. No dia 20 de maio, após a retirada das credenciais e do kit incluso, os participantes terão acesso a uma palestra sobre “A importância da Enfermagem no sucesso cirúrgico: na visão de médico”, seguida por workshops abordando “Empregabilidade x Saúde Primária”, “Ética na prática de Enfermagem x Humanização e Lei proteção de dados”, “Cuidados de Enfermagem no manejo de pacientes em Terapia com Imunológico” e “Pacientes Graves: Suporte Básico De Vida”.

O segundo dia, 21 de maio, começará com uma palestra em formato de mesa redonda sobre a “Abordagem de casos complexos oncológicos” com a participação de Enfermeira, Radiologista, Fisioterapeuta e Psicóloga. Seguirão workshops sobre “Saúde Mental do Paciente e os Cuidados da Enfermagem & Cuidados com a Saúde Mental do Técnico em Enfermagem” e “O papel da Enfermagem na saúde bucal do paciente”. O dia se encerrará com uma “Simulação Realística” com parte da equipe do Samu de Osasco, demonstrando o protocolo de atendimento de emergência a vítimas de trauma até o Centro Cirúrgico. O evento também contará com espaço para networking e troca de experiências.

Para a comodidade dos participantes, o estacionamento do Carrefour de Osasco, localizado em frente ao teatro, estará disponível. O congresso conta com o apoio da Prefeitura de Osasco e terá a participação de mais de 10 palestrantes renomados, sendo considerado o maior evento de enfermagem já realizado na cidade.

Os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma Sympla, utilizando o link: https://www.sympla.com.br/evento/1-ceoz-congresso-de-enfermagem-de-osasco/2881797?referrer=www.google.com.