Inscrições abertas para comerciantes que queiram participar da Festa de Corpus Christi de Santana de Parnaíba

A Prefeitura de Santana de Parnaíba abriu as inscrições para comerciantes interessados em participar da tradicional feira de artes, gastronomia e artesanato que integra as celebrações de Corpus Christi em 2025. O evento é um marco no calendário da cidade, atraindo um grande volume de turistas, especialmente devido aos renomados tapetes artesanais confeccionados e expostos nas ruas do Centro Histórico.

Os interessados em garantir um espaço na feira devem se apressar, pois as vagas são limitadas. O período de inscrição vai até 23 de maio. Um critério obrigatório para participação é que os comerciantes sejam residentes no município de Santana de Parnaíba.

A festa de Corpus Christi na cidade é conhecida por sua beleza e pela movimentação turística, representando uma excelente oportunidade para os comerciantes locais exporem e venderem seus produtos.

Serviço – Inscrições Feira Corpus Christi 2025: