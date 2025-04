FIEB abre inscrições para Vestibulinho 2025.2 em Barueri

A Fundação Instituto de Educação de Barueri (FIEB) deu início às inscrições para o Vestibulinho 2025.2, referente ao segundo semestre letivo de 2025. O processo seletivo visa preencher vagas nos Cursos Técnicos Modulares de Nível Médio, oferecidos gratuitamente pela instituição em suas unidades (ITBs) de Barueri. As inscrições começaram às 16h desta quarta-feira (23) e seguem abertas até as 16h do dia 6 de junho de 2025.

Os cursos são voltados tanto para quem está cursando o Ensino Médio (modalidade concomitante) quanto para quem já o concluiu (modalidade subsequente). A FIEB destaca que os alunos terão contato com professores alinhados às demandas do mercado, acesso a laboratórios e recursos tecnológicos, além da oportunidade de interagir com profissionais atuantes.

Diversas opções de cursos técnicos são oferecidas, distribuídas pelas unidades ITB de Alphaville, Engenho Novo, Jardim Belval e Jardim Paulista. Entre as áreas disponíveis estão Administração, Análises Clínicas, Contabilidade, Design de Interiores, Edificações, Eletroeletrônica, Enfermagem (com requisitos específicos de idade e conclusão do Ensino Médio), Farmácia, Informática (geral, Web Design, Manutenção e Suporte com robótica), Publicidade, Química, Redes de Computadores, Segurança do Trabalho, Serviços Jurídicos e Telecomunicações. A duração varia entre 2, 3 e 4 semestres, e alguns cursos exigem estágio obrigatório.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial vestibulinho.fieb.edu.br. Para efetivar a inscrição, é necessário preencher a ficha online e pagar a taxa de inscrição, cujo valor varia conforme a data de pagamento: R$ 25 (até 30/4) e R$ 35 (até 15/5) ou R$ 50 (até 6/6). O pagamento pode ser feito via boleto bancário em agências, lotéricas, caixas eletrônicos ou internet banking.

O processo seletivo consistirá em uma prova objetiva, de caráter classificatório, com duração de 3 horas, que será aplicada no dia 15 de junho de 2025, das 9h às 12h. A prova terá 40 questões (15 de Língua Portuguesa, 15 de Matemática e Raciocínio Lógico, 10 de Conhecimentos Gerais e Atualidades). Os locais de prova serão divulgados em 12 de junho.

A lista de classificação geral e a convocação para matrícula da 1ª lista serão divulgadas no dia 4 de julho de 2025, a partir das 16h, no site do Vestibulinho.

Interessados devem consultar o Edital Nº 03/2025, disponível no site vestibulinho.fieb.edu.br, para obter todas as informações detalhadas sobre cursos, vagas por unidade, cronograma completo, documentos necessários para matrícula e conteúdos programáticos da prova.