GCM prende dois e recupera moto furtada após perseguição em Osasco

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco prendeu dois indivíduos e recuperou uma motocicleta que havia sido furtada, após uma perseguição ocorrida no último domingo (27), na região da Vila Osasco.

Durante um patrulhamento preventivo nas proximidades do Cemitério Bela Vista, uma equipe da GCM avistou três pessoas trafegando em uma motocicleta modelo BAJAJ/DOMINAR, todos sem utilizar capacete. Ao tentar realizar a abordagem, os suspeitos iniciaram uma fuga.

A GCM realizou um breve acompanhamento tático. Imagens de câmeras de monitoramento registraram o momento exato em que os indivíduos perderam o controle da motocicleta e caíram ao solo. A equipe da GCM agiu rapidamente e conseguiu deter dois dos suspeitos no local. O terceiro envolvido conseguiu fugir e não foi alcançado.

Após consulta aos sistemas policiais, foi verificado que a motocicleta recuperada era produto de furto, ocorrido no dia 22 de abril. Segundo a GCM, os dois detidos admitiram a autoria do furto do veículo.

Os indivíduos presos e a motocicleta recuperada foram encaminhados à delegacia de polícia para o registro da ocorrência.