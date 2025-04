Carapicuíba: Conselho Tutelar proíbe Miguel Oliveira de pregar em igrejas, diz portal

O jovem nascido em Carapicuíba Miguel Oliveira, de 15 anos, conhecido por sua atuação religiosa polêmica, foi proibido de continuar ministrando em igrejas por tempo indeterminado. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (30) pelo portal Assembleianos de Valor nas redes sociais.

De acordo com o portal, a decisão foi comunicada após uma reunião entre o órgão de proteção à criança e ao adolescente, os pais de Miguel e o pastor Marcinho Silva, presidente da igreja Assembleia de Deus Ministério Avivamento Profético, em Carapicuíba, onde o adolescente é membro.

Como consequência imediata, todos os eventos e compromissos da agenda de Miguel Oliveira foram cancelados. A determinação partiu do Conselho Tutelar e inclui ainda o afastamento das redes sociais, onde conta com 1,3 milhão de seguidores em seu perfil no Instagram, e o retorno obrigatório às aulas presenciais.

O Portal Assembleianos de Valor informou também que o pastor Marcinho relatou que sempre incentivou o garoto a frequentar a escola presencialmente e que não era a favor de suas viagens sozinho pelo país para pregar. Ainda segundo a fonte, Miguel inicialmente não teria aceitado bem a decisão, manifestando o desejo de continuar pregando.

A medida vem na esteira de diversas polêmicas e repercussões negativas envolvendo as pregações e “revelações” do jovem. Em um dos trechos que viralizaram nas redes sociais, Miguel afirma ter identificado a origem de um suposto demônio: a cidade vizinha, Osasco.